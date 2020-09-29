鑫苑服務投得重慶重型汽車鴻企物業100%股權
2020年09月29日 12:14
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鑫苑服務(01895)公布，其間接全資附屬鑫苑科技參與了重慶聯合產權交易所集團，有關公開轉讓重慶重型汽車集團鴻企物業有限責任公司100%股權項目競拍。鑫苑科技被確定為股權轉讓項目的受讓方。
鑫苑科技將與重慶通用機械工業有限公司簽定相關轉讓合同，相關轉讓價格將不低於轉讓底價1,348.17萬元人民幣。
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