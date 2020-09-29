港股格局：譚智樂指大市缺乏上升動力
2020年09月29日 12:15
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短期市場焦點在美國總統大選消息，包括周二(29日)晚上的選舉辯論，加上美國本周將公布的9月非農就業報告。另一方面，北水停止流入，投資者應小心依賴北水推動的股份，如小米及農夫山泉(09633)，股價較為反覆。另外，市場須觀望10月長假期間內地的經濟活動，有沒有出現報復式消費。
股市未見方向，後市呈反覆上落格局，若恒指不重上23,500點，隨時跌穿23,000點，預料支持位22,500點。短線恒指未有顯著反彈，市場氣氛不變的話，他建議投資者審慎入市。
滙豐控股企30元之上，雖然銀行股反彈動力不大，有貨的投資者已虧損不少，股份再下跌的殺傷力不驚人，除非經濟持續不明朗，否則因此不建議現時進行買賣操作。
科技股板塊方面，他認為ATMX走勢強硬，例如騰訊控股(00700)未跌穿500元水平；阿里巴巴(09988)仍處於約260元高位。至於小米的調整幅度相比8月份升幅亦不算誇張。相反一些非龍頭科網股走勢偏軟，如眾安在綫(06060)及比亞迪電子(00285)等。
然而，短線市場氣氛不俗，加上納指開始反彈，持龍頭科技股份的投資者可再守一守，但不建議加注，並須設立止蝕位。對於未有股份的投資者，納指反彈動力不大，仍有調整空間，可再觀望一段時間，現時值博率不吸引。
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