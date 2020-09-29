港股格局：譚智樂指大市缺乏上升動力

股市未見方向，後市呈反覆上落格局，若恒指不重上23,500點，隨時跌穿23,000點，預料支持位22,500點。短線恒指未有顯著反彈，市場氣氛不變的話，他建議投資者審慎入市。

滙豐控股企30元之上，雖然銀行股反彈動力不大，有貨的投資者已虧損不少，股份再下跌的殺傷力不驚人，除非經濟持續不明朗，否則因此不建議現時進行買賣操作。

然而，短線市場氣氛不俗，加上納指開始反彈，持龍頭科技股份的投資者可再守一守，但不建議加注，並須設立止蝕位。對於未有股份的投資者，納指反彈動力不大，仍有調整空間，可再觀望一段時間，現時值博率不吸引。

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