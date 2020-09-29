【全球攬炒】南韓8月整體工業產出轉跌　晶片產出增4%

南韓統計局公布，該國8月份整體工業產出按月減少0.9%，為連3月出現增長後，再現跌勢；按年跌3.4%。

8月份包括採礦、製造業、煤氣和電力產業的產出按月下跌0.7%，為近3個月首次下跌。

不過，8月份的零售銷售反彈增長3%，從7月份的負數轉為正。設備投資(資本支出)則大跌4.4%，對機械的投資更大跌5.8%。晶片產出在8月上升4%；汽車產出則下跌4.1%。

至於8月服務業產出按月減少1%，在過去連續5個月正增長後，轉為負增長。

統計局指出，夏季創紀錄長久的雨季毀壞了食物生產，此外，再起的新冠肺炎疫情亦衝擊到汽車生產和生產線工作。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020