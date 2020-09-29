中國經濟：首8個月民企債務融資工具發行增64%

外媒引述中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)公告表示，1至8月，民企債務融資工具累計發行3,476億元人民幣(下同)，按年增長64%，超過市場整體漲幅，淨融資額約930億元。

1至8月，債務融資工具接受註冊5.6萬億元，按年增長93.1%；債務融資工具利率較年初下行近30個基點，為發債企業節省融資成本超千億元。期內，債務融資工具發行規模超過6萬億元，按年增長39.58%。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020