星展：房企減買地助改善資產負債表　孳息率料向下

市場尤關注內地設置「三條紅線」收緊房企有息債務規模增長，星展銀行(香港)研究部中國房地產業分析主管王丹認為，當局推出融資新規是為了控制地價，從而達到穩樓價，只要房企減少買地，資產負債表就可以很快改善。

她相信，短期內房企將不敢過猛地搶地，土地市場有望降溫；開發商將加快銷售。長期而言，房企資產負債表更健康，但其銷售增速亦會放緩，增幅或降至10%內。房企減少買地，債市供應長遠減少，孳息率料會往下走。

她又指出，目前融資新規未有硬性規定，僅處於收集數據階段，當局亦擬給予房企充足時間改善財務狀況，說明當局政策導向是為了控制風險。對於內房的股價非壞事，市場對行業風險的擔憂減少，即便房企銷售放緩，PE水平有望在目前基礎上改善。

她預計，內地住宅樓價全年升5%以上，倘市況持續向好，升幅有望達10%；銷售面積則料全年平穩或略為上升。

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