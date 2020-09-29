財團2.67億收購佐敦南京街舊樓逾8成業權

市區地皮供應有限，具重建價值的舊樓獲垂青。中原(工商舖)透露，有財團以2.67億元成功收購佐敦南京街11號的83.3%業權及13號的90%業權。

該公司黎紹賢表示，上述11至13號為2個獨立地段，涉及兩幢6層高物業，該地段現時已劃入為「商業」用途，地盤面積約2,758方呎，以最高地積比率12倍計算，可建樓面面積約33,096方呎。

購入該批舊樓業權的樂風集團預算，將合共斥資約2.95億元收購全部100%業權，即每呎樓面地價約8,913元，總投資額約5.5億元。

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