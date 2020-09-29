世紀併購鬧劇！LVMH入稟反訴Tiffany管理不善

法國奢侈品集團LVMH早前放棄收購美國珠寶品牌Tiffany，Tiffany繼而向法院控告LVMH後，外媒最新報道，LVMH入稟特拉華州衡平法院，就Tiffany對其提訴進行反訴。

LVMH於訴狀中指出，Tiffany在新冠肺炎疫情期間管理不善，尤其容易受到未來幾年奢侈品行業可能遭受的破壞影響。另指Tiffany的業務出現實質性的不利變化，觸發有關併購協議中一項允許買方退出的條款。

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