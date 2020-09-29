中國民航史上首家遭拍賣！龍江航空競拍價逾3.3億人民幣

新冠肺炎疫情重創航空業，綜合媒體報道，於2014年9月3日成立的中國龍江航空因不堪疫情衝擊，遭黑龍江省哈爾濱市中級法院拍賣，是中國民航史上首家被拍賣的航空公司。

根據京東司法拍賣網站顯示，黑龍江省哈爾濱市中級法院進行「龍江航空有限公司98%股權對應股東部分權益價值項目」公開拍賣活動，起拍價約為3.28億元人民幣(下同)，目前已有2人報名參與拍賣，暫時共錄得5次出價，競拍價分別介乎約3.3億至3.32億元，估價約4.1億元，至於圍觀人數逾1.93萬人。

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