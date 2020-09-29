中國經濟：盛松成指目前無必要大幅改動匯率制度

中歐陸家嘴國際金融研究院常務副院長盛松成表示，中國沒有必要對目前的匯率制度做比較大的改動，因為目前中國已經基本退出對匯率的干預。

他稱，如果擴大匯率浮動幅度，反而可能會擾亂市場預期，反而會鼓勵了外匯的投機，實際上匯率是為企業服務，為實體經濟服務。

盛續指，最近接近一年來中國已經退出了常態化的中央銀行對匯率的干預，也就是說現在人民幣兌美元的匯率，甚至兌一籃子貨幣的匯率都是由外匯市場的供求關係決定的，可以說某種程度上已經實現了所謂的「清潔匯率制度」。

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