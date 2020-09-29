標普：復甦步伐有異　亞太地區信貸承壓

國際評級公司——標準普爾全球評級的研究指出，新冠肺炎疫情放緩後，亞太區的經濟復甦步伐分歧日益嚴重，給區內的信貸狀況造成壓力。雖然區內經濟已經觸底，但國家之間以及各部門之間的復甦進度存在巨大差距，這可能導致信貸趨勢差異擴大。

標普全球評級信用分析師Christopher Yip表示，這些亞太地區復甦率的差異涵蓋了地域，行業和借款人概況。一些較早走出疫情的地區如中國，已經開始收緊金融狀況，為疲弱的借款人施加壓力。其他國家仍在與疫情鬥爭，但通過財政刺激措施緩解後果的能力有限。儘管區域貨幣環境總體上保持寬鬆，惟進一步降低政策利率的空間有限。

在健康危機最嚴重的時候，不得不借入資金以堵塞現金缺口的公司，可能會在去槓桿化方面，即降低借貸與收入的比率遇到困難。儘管大多數國家的信貸增長已經放緩，在旅行和其他限制措施未恢復正常之前，許多部門的收入仍將保持低迷。高槓桿和其他較弱的借款人可能面臨有限的市場准入，尤其是在美元融資方面，這帶來再融資風險，並可能隨着時間的推移令違約率上升。

自疫情爆發以來，酒店、娛樂及休閒等以服務為導向的行業，以及汽車和化工行業，承擔的債務增幅最大。標普認為，即使目前對信用狀況進一步惡化的預期已經放慢，槓桿上升仍是主要區域風險之一。

標普將2020年亞太地區的增長預測由-1.3%降低至-2%，2021年為6.9%，主要是印度和大多數東南亞國家的下行幅度，抵銷了中國較早復甦的影響，預計亞太地區經濟正常化將需要更長的時間，而印度和菲律賓的下調幅度最大。

2020年第三季度信貸息差收窄，但仍高於年初水平，這表明風險規避持續存在。若如今年早些時候，市場環境變得更加不利，低評級發行人可能會再次面臨更高的風險規避，這可能會提高償債成本或限制市場准入。

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