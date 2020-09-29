行業報告：亞太區將成企業數據中心　新加坡增速勝香港

數據中心營運商Digital Realty的報告指出，亞太區為增長最快的地區，有望於2024年前成為關鍵的企業數據超級區域。在全球增長最快6大都市中，亞太區城市佔據4個席位，新加坡位居榜首，香港屈居第二。

●企業數據量達量子級，數據創建和交換量持續激增

Digital Realty發布最新研究，預期亞太區將於2024年前，將以高達153%的年均複合增長率成為領先的企業數據中心。在數據重力強度都市預報(Data Gravity Intensity Metro forecast)頭6名中，有4個城市來自亞太區。至2024年，新加坡將以200%的年均複合增長率居首，香港居第2名、悉尼及東京分別居第4名及第6名。北美地區和歐洲、中東及非洲(EMEA)區的年均複合增長率分別為137%和133%。

該公司表示，該研究在全球正準備迎接由第四次工業革命，又稱工業4.0所帶來的增長期間進行。根據近期麥肯錫與世界經濟論壇的研究，到2025年，工業4.0有望創造3.7萬億美元的價值。隨着數碼化轉型的加速，歐洲作為全球主要企業數據中心之一的地位使其可以利用這一增長優勢。

行業研究預料，至2025年，全球80%的數據將駐留在企業中。此外，由於投資者和企業對雲端服務和數碼化的需求不斷增長，預計到2023年亞太區將佔近全球三成的數據中心空間。這令亞太區在利用工業4.0的增長方面處於有利位置。

與其他市場相比，亞太地區擁有較大工業基礎的國家較早啟動了工業4.0計劃。這使他們能夠更深入地研究建立體制框架以支持工業4.0的可擴展性，而不是覆蓋在建立對新技術的意識上。例如，中國的2016至2020年計劃就將優先數碼化其10個傳統製造行業。

Digital Realty亞太區董事總經理Mark Smith表示，亞太區作為領先的業務和數據中心，率先採用包括5G、人工智能(AI)和物聯網(IoT)等先進技術。新加坡以數據重力指數得到認可，再度印證了該公司投資該國的決定。該公司將於明年年初在新加坡開設第三個主機代管設施。

排名前6位的4個亞太地區城市之年均複合增長率如下：新加坡：200%；香港：177%；悉尼：159%；東京：155%。

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