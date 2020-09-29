日本史上最大宗！NTT擬私有化DoCoMo料涉近3000億元

外媒報道，日本電訊集團NTT計劃以約4萬億日圓，將旗下子公司、日本最大移動營運商NTT移動通訊(NTT DoCoMo)私有化。

據悉，有關交易將於周二(29日)舉行的董事會討論。

目前，NTT持有NTT Docomo約66%的股份，意味集團需從其他股東手上收購餘下約34%股權。假設以按過去私有化的案例以溢價30%出價，估計將涉資超過4萬億日圓(約2,941億港元)，成為日本史上最大的私有化交易。完成後NTT DoCoMo將會退市。

日本政府為NTT最大股東，持股34%。NTT Docomo為日本前國有壟斷公司，政府為驅動電訊業競爭力，在1992年分拆作獨立公司，並在1998年上市。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020