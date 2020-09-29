南區二手市場連錄大額成交　紅山半島傳6300萬易手

南區豪宅交投向上，近日連錄多宗大額成交。市場消息透露，大潭紅山半島D型單號屋，實用面積約2,600方呎，另連近800方呎花園，傳以6,300萬元轉手，呎價約2.44萬元。

此外，同項目另一間E型雙號屋，以2.06億元登記轉手。以洋房實用面積逾5,300方呎計算，呎價約3.85萬元。

同區陽明山莊亦錄分層單位成交，消息稱，屋苑7座中高層單位，實用面積1,441方呎，傳售4,000萬元，呎價27,759元。資料顯示，同座層數較低的同室單位，2018年初曾以4,280萬元登記轉手。

市場消息稱，南區深水灣道文禮苑一幢洋房，實用面積3,160方呎，傳剛以約1.68億元售出，呎價5.32萬元。

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