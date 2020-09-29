【亂世買金】瑞銀籲趁回調入手 金價年底上望2千美元

黃金價格近周持續回落，不過有大行依舊看好其前景，瑞銀預料金價今年年底有可能觸及每安士2,000美元。

國際金價今年創下歷史新高，現貨金於8月份突破2,000美元關口，但之後迅速回落；目前報1,877美元，跌3.99美元或0.21%。

外媒報道，瑞銀全球財富管理公司亞太區首席投資者Kelvin Tay表示，投資者應該現在就買黃金，因為黃金在美國大選等風險事件發生時將提供「非常好的對沖」。該行直言喜歡黃金，更認為黃金至今年年底有可能觸及2,000美元。

Tay解釋，黃金有一定的對沖作用，在美國大選和新冠肺炎病毒大流行的不確定性事件中，黃金是一個非常、非常好的對沖。金價最近表現疲軟，對投資者來說是一個很好的切入點。

低利率環境下，黃金仍然具有吸引力。他說，如果利率像美國聯儲局暗示般保持低位，持有黃金這類無利息收益資產的機會成本相當低，並建議投資者將部分資金投入中國政府債券。中國國債剛被富時羅素宣布將會納入其世界政府債券指數(WGBI)，預計將吸引上千億美元資金流入中國債市。

他指出，中國10年期政府債券的收益率為2.5%，高於其他地區的債券。相比之下，美國10年期國債收益率僅0.6%，而歐洲政府債券收益率基本上為負值。

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