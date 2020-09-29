【多圖】新港城兩房戶樓價跌至545萬元　近月新低

二手市場續錄低價成交個案。世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山新港城P座極低層6室，實用面積337方呎，兩房間隔，開價585萬港元放盤，剛減價40萬元，以545萬元沽出，呎價16,172元。

資料顯示，上址對上一層單位，本月亦以560萬元登記售出，做價再平15萬元，料屬同類型單位近月新低。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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