【超級豪宅】渣甸山軒德蓀道6號以8.3億元登記轉手

土地註冊處資料，渣甸山軒德蓀道6號地段以8.3億港元登記售出，新買家以緯裕發展有限公司(WELL UNIQUE DEVELOPMENT LIMITED)登記，公司董事包括張瑞芳及其他兩間海外註冊公司，地段原業主為香港天主教方濟會會長。

由於新買家以公司名購入，有機會需付30%辣招稅約2.49億元。而是次成交金額料為今年最大額豪宅成交。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020