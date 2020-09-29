【超級豪宅】渣甸山軒德蓀道6號以8.3億元登記轉手
2020年09月29日 15:14
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土地註冊處資料，渣甸山軒德蓀道6號地段以8.3億港元登記售出，新買家以緯裕發展有限公司(WELL UNIQUE DEVELOPMENT LIMITED)登記，公司董事包括張瑞芳及其他兩間海外註冊公司，地段原業主為香港天主教方濟會會長。
由於新買家以公司名購入，有機會需付30%辣招稅約2.49億元。而是次成交金額料為今年最大額豪宅成交。
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