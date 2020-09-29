新盤動向：何文田128 WATERLOO入場費782.8萬元
2020年09月29日 15:22
東網電視更多新聞短片
蘇誦豪(左)
各區新盤魚貫登場。萊蒙國際(03688)等合作發展的何文田128 WATERLOO，周二(29日)公布開價，該公司銷售及市場總監蘇誦豪稱，首批推出50伙，實用面積331至579方呎，扣除最高15%總折扣後，折實平均呎價27,676港元，形容為起動價，疫情不影響開價。
他透露，首批最低呎價為兩房戶，折實呎價由22,338元起，售價1,163.8萬元，而一房戶折實售價則由782.8萬元起。項目今日起開放示範單位，明日起收票，最快10月初開盤。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！