長實旗下名日‧九肚山提供266伙　主打三、四房間隔

他指出，項目示範單位、售樓書等已準備好妥當，正待批預售文件，最快10月推出市場，預計關鍵日期為2023年第一季。至於山頂波老道豪宅項目，會以現樓形式推出，亦有機會於今年應市。

對於大圍站有新盤推出，會否對名日‧九肚山構成競爭，長實集團執行董事趙國雄稱，兩個項目定位不同，同區有其他大型新盤供應，更能吸引市場目光。

而今年受疫銷影響，未有特別定下銷售目標，維持年初預期，期望可賣出七成推售單位。市場住屋需求依然強勁，預期樓價平穩發展，上落波幅約5%。

他又指，政府安排山頂文輝道豪宅地，以及中環新海濱商業地下季招標，集團有足夠資源同時競投，並認為山頂地皮拆細推出，有利更多發展商參與。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020