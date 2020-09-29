新盤動向：陳永傑指128 WATERLOO開價已具疫情折扣

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，128 WATERLOO開價比同區一手盤折讓逾10%至15%，料已具疫情折扣，加上入場費僅700多萬元，最低呎價2.2萬餘元，相信首批單位銷情理想。本月新盤交投量料約1,000宗，年初至今未夠1萬宗，10月料大幅升至約2,000宗，料全年可達約1.4萬宗。

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