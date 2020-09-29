新盤動向：布少明料128 WATERLOO租金回報率可達3厘
2020年09月29日 15:34
東網電視更多新聞短片
美聯住宅部行政總裁布少明
美聯住宅部行政總裁布少明稱，128 WATERLOO開價較同區較新樓齡物業做價折讓約一成，料日後呎租可達70元，租金回報率約3厘，料可吸引投資者垂青，買家料佔3至4成為投資客。
他指出，第四季料有多逾1萬伙新盤登場，預期全季成交量可大升至約6,000宗，全年一手住宅交投料達1.6萬宗。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！