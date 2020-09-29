新股專輯：雲頂新耀配售傳提早截飛 傾向上限定價
2020年09月29日 15:37
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外媒報道指，尚未有盈利或收入生物科技企業雲頂新耀(01952)認購反應熱烈，其國際配售部分提早於周二(29日)截飛，並傾向以招股價上限定價。
雲頂新耀公開發售部分則維持於周三截止認購，每股招股價50至55元，發售6,354.7萬股，最多集資約34.95億元。認購一手500股，入場費27,777.12元，預期10月9日掛牌。
是次引入16名基礎投資者，合共認購2.25億美元股份，以招股價上限55元計，佔發售股份約49.89%。包括新加坡的主權財富基金GIC認購2,000萬美元；貝萊德基金認購1,500萬美元；高瓴資本認購1,000萬美元等。
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