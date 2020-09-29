歐股開市受壓　英國航空母企跌2%

投資者關注美國總統大選候選人即將舉行首場電視辯論，加上英歐貿易協議未有好消息，歐股早段隨亞洲股市回落，其中英股報5,905點，跌0.38%；德股報12,796點，跌0.58%；法股報4,823點，跌0.4%。

英國管道和暖氣設備分銷商Ferguson在早市上漲了5%以上，此前該公司指成本削減幫助該公司提高了全年利潤，將恢復派息。

歐洲疫情反覆，英國航空的母公司IAG與法國購物中心運營商Klepierre分別下跌2%。

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