CNNIC報告：中國網民規模達9.4億　互聯網普及率67%

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布第46次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，到2020年6月，中國網民規模達9.40億，較3月增長3,625萬；互聯網普及率達67%，較3月提升2.5個百分點；手機網民規模達9.32億，較3月增長3,546萬；網民使用手機上網的比例達99.2%，與3月基本持平。

在網絡建設方面，每周平均新建開通5G基站超過1.5萬個，截至6月底5G終端連接數已超過6,600萬，三家基礎電訊企業在全國已建設開通5G基站超40萬個。預計到2020年年底將建設5G基站超過60萬個，覆蓋全國地級以上城市。在應用創新方面，全國逐步開展5G創新應用400餘項，在建的「 5G +工業互聯網」項目超過600個。

報告又顯示，截至6月底，在線教育用戶規模達3.81億，較3月減少4,236萬，佔網民整體的40.5%；手機在線教育用戶規模達3.77億，較3月減少4,355萬，佔手機網民的40.4%。第二季度，透過疫情防控進入常態化階段，大中小學逐步有序開學復課，在線教育用戶規模有所回落。

上半年，電商直播作為新業態的典型代表，成為發展勢頭最為迅猛的互聯網應用之一。截至6月，電商直播用戶規模為3.09億，較3月增長16.7%，成為上半年增長最快的個人互聯網應用。上半年國內電商直播超過1,000萬場，活躍主播數超過40萬，觀看人次超過500億。

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