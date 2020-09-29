復星旅遊文化攜海南省 發展旅遊和消費
2020年09月29日 15:43
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（中新社圖片）
綜合性旅遊集團復星旅遊文化(01992)宣布，與海南省政府旗下海南省發展控股，於海口簽署戰略合作框架協議，雙方將在旅遊零售、海內及海外旅客流入海南、旅遊和商業項目的開發及營運等方面深入合作，共同發展旅遊和商業消費資源。
復星旅文集團董事長兼首席執行官錢建農表示，集團一直深入發展海南市場，並已在海南初步形成了「FOLIDAY」 旅遊休閒生態系統，同時也是三亞最大的高端市場度假村供應商。是次與海南省發展控股合作，將可以更好利用雙方的產業格局優勢及資源，進一步加強開發和升級海南的旅遊零售業態和旅遊文化產品，並更好服務海南建設國際自由貿易港和國際旅遊島。
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