【市後重點睇】港匯強勢　道期跌79點

美匯指數企94.2，離岸人民幣(CNH)處6.8252，港匯強勢報7.7501，美元兌日圓處105.58，歐元報1.1675，英鎊報1.2873。金價1,880美元水平上落。布油報42.18美元，紐油企40.28美元。道指期貨跌79點。

●市後關注點

-20:30 美國8月商品貿赤；美國8月批發庫存；美國8月零售庫存

-21:00 美國7月標普/Case-Shiller廿大城市樓價

-22:00 美國9月消費者信心指數

●【全球攬炒】南韓8月整體工業產出轉跌，晶片產出增4%。

●【全球救市】日本央行委員籲全面重新考慮通脹目標策略。

●【亂世買金】瑞銀籲趁回調入手，金價年底上望2,000美元。

●世銀：東亞經濟增長創逾50年新低，新增3,800萬人深陷貧窮。另看好明年亞太區經濟前景，中國GDP料增7.9%。

●報告：亞太區將於四年內成為卓越的企業數據中心。

●克魯格曼：拜登當選將無改美國繼續向華施壓。

●減息未穩匯價！土耳其里拉破底，今年來累挫三成。

●中國經濟：

-盛松成指目前無必要大幅改動匯率制度。

-首8個月民企債務融資工具發行增64%。

-福士將投資1,357億元在華發展電動車。

-貨幣政策步入中性，人行不再擴大寬鬆。

-500強企業收入利潤俱升，研發投入首超萬億人幣。

-國家稅務總局：首8月民營經濟銷售收入率先回復正數。

-傳五中全會將定較低經濟增長目標，分析料5%左右。

●中國民航史上首家遭拍賣！龍江航空競拍價逾3.3億人民幣。

●收購鬧劇！LVMH入稟反訴Tiffany管理不善。

●財團2.67億收購佐敦南京街舊樓逾8成業權。

●星展：房企減買地助改善資產負債表，孳息率料向下。

●傳花旗於新加坡開設最大財富管理中心。

●全球經貿戰：

-報復晶片被斷供，華為劍指美國呢個產業…

-中國完成中美協議年度採購目標32.8%。

-傳美國考慮對伊朗金融部門實施嚴厲新制裁。

●駿隆：9月強積金回報回落，單月人均蝕5,668元。

●港鐵日出康城13期今起招標，10月29日截標。

●新盤動向：何文田128 WATERLOO入場費782.8萬元。

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