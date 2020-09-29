最富裕投資者：科技、醫療和房地產是最理想投資方向

華爾街大行花旗的一項調查顯示，包括超高淨值投資者和家族理財辦公室認為，科技、醫療和房地產是未來12個月最理想的直接投資三大方向。

花旗的調查對象包括180個家族理財辦公室和部分高淨值個人投資者。將近一半的受訪者表示，預期其整個投資組合在未來12個月的收益率在1%至5%之間。當被問及投資組合何時重組時，56%的受訪者表示他們正在進行一些策略性的改變，只有14%的受訪者稱他們正在進行一些重大的投資組合調整。

該行私人資本集團的董事長兼總經理Stephen Campbell表示，家族理財辦公室和高淨值投資者的財富在新冠肺炎疫情中基本幸免於縮水，因為這些人在小眾市場看到了很多機會。調查同時顯示高淨值投資群的儲備了豐厚的流動性，他們願意犧牲短期或者中期回報，也要囤積現金。

值得注意的是，大約3/4的受訪者，都表達了對未來市場的審慎態度，主要是隨着美國總統大選的臨近，對那些高位科技股的擔憂已經成為現實。

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