九倉委任凌緣庭為非執行董事 10月1日生效
2020年09月29日 16:42
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九龍倉集團(00004)公宣布委任凌緣庭為公司非執行董事，由2020年10月1日起生效。
凌緣庭現年48歲，是九龍倉置業(01997)的執行董事，主要負責管理該公司於香港的投資物業，包括海港城、時代廣場及荷里活廣場。
凌於2004年加入集團，自2013年起出任公司董事，直至2017年九龍倉置業於香港聯合交易所有限公司獨立上市為止。
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