【產經直播】港股長假前點部署？

周二(29日)為期結日，港股先升後跌，收報23,275點，跌200點。周三(30日)有首場美國總統大選辯論，料會提及新冠肺炎疫情和美國經濟等議題，投資者要坐定定，睇睇候選人出招，再尋找大市方向？

內地敲定下月26日至29日舉行五中全會，在加快形成國內大循環為主題下，哪些板塊可以看高一線？

傳內地規管銀行的房貸規模，加上三道紅線下，內房在今年第4季走勢凍過水？

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