螞蟻銀行開業首日反應佳　高息存款計劃料長期推出

螞蟻集團旗下的螞蟻銀行(香港)周一(28日)正式開業，該行行政總裁王瀾表示，開業首日反應較預期熱烈，用戶大多數在5分鐘內成功開戶，預告下半年用戶可透過AlipayHK內的螞蟻銀行小程式直接開戶，並將透過金管局金融科技監管沙盒測試有關中小企貿易融資的業務。

該行推出的「存款寶」活期存款，2萬元或以下存款，年利率達2.5厘。值得留意，此優惠不限新客戶。王瀾表示，短期內未有計劃暫停該優惠，相信將長期推出。虛擬銀行的高息存款一向吸睛，王氏則表示，不會為了吸客「以本傷人」。

王瀾指，該行與AlipayHK的合作正透過金管局進行沙盒測試，預計服務下半年正式推出後，逾200萬AlipayHK用戶可直接透過電子錢包內的螞蟻銀行小程式遙距開戶，並使用消費支付服務。

該行正研究為中小企提供以阿里巴巴經濟體內電子商貿作用戶試點，研發數碼化貿易融資等服務。王瀾指，該服務目前只限於香港注冊，並與阿里巴巴有合作關係的中小企，預計年尾前於金管局沙盒測試相關業務，期望未來能把服務擴展至本港其他中小企。

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