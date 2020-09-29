CTR HOLDINGS發盈警

董事會認為，期內錄得虧損淨額主要是由於2020年初全球爆發新型冠狀病毒疫情產生的重大不利影響，導致溢利總額嚴重下降所致，因為新加坡政府由2020年4月7日起至6月1日實施了阻斷措施，以避免病毒在新加坡當地散播，故集團大部分項目須於有關期內暫停施工。在阻斷措施實施過後，集團的營運並無即時回復到原來的水平，因為在新加坡建設局的規例下，新加坡的建築工程必須分階段逐步重啟。

此外，該集團原本預期於截至2020年8月31日止6個月內開展的部分項目亦因爆發疫情而需要延期。同時，集團於阻斷措施實施期間須為直接勞工負擔成本；惟有關成本於有關期間並無產生任何相應項目收益。

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