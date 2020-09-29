新股專輯：嘉泓物流周三起招股　入場費2878元

該公司是次發行5,370萬股新股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多1.53億元，所得約72.3%用於增強及擴展配送及物流業務；約17.9%用於擴展B2C業務；約9.8%用於一般營運資金。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020