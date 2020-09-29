新股專輯：嘉泓物流周三起招股 入場費2878元
2020年09月29日 17:05
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物流公司嘉泓物流(02130)本周三起至下周三(9月30日至10月7日)招股，每股招股價介乎2.45至2.85港元，每手1,000股，入場費2,878.72元，預期10月15日掛牌。民銀資本為獨家保薦人。
該公司是次發行5,370萬股新股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多1.53億元，所得約72.3%用於增強及擴展配送及物流業務；約17.9%用於擴展B2C業務；約9.8%用於一般營運資金。
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