日出康城13期補價55.68億元　每呎3600元創新高

港鐵將軍澳日出康城第13期今日(29日)起招標，據市場消息透露，項目補地價金額55.68億港元，以總樓面約154.67萬方呎計，每方呎補價約3,600元，創整個日出康城項目新高，相比去年底批出的第12期約2,835元，大幅高出約27%。

據了解，是次分紅比例最少15%，發展商亦須額外出價競投，入場費由5億元起，而項目將來興建伙數，須介乎1,667至2,550伙。

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