虛銀平安壹賬通開業　客戶可享1厘活期存款年利率

虛擬銀行平安壹賬通銀行周二(29日)正式開業，推出個人及中小企的網上銀行服務，該行行政總裁馮鈺龍表示，中小企客戶可享一站式電子貸款服務，整個貸款程序可以透過手機進行，同時預告下月將推出新貸款服務，屆時的貸款利率更見優惠，而新個人客戶於指定期內開戶，可享288元現金回贈。

貿易通中小企及香港個人客戶可以透過手機應用程式「PAOB SME」及「PAOB」開戶，以上帳戶不設最低結餘的要求，而貸款服務範圍，包括預先批核、貸款無需提交文件、5天放款保證，以及提早還款免罰息。

該行表示，中小企對於銀行服務有很大需求，中小企開戶除了不設最低結餘，亦不會被收取開戶相關費用。

有關中小企貸款服務方面，馮鈺龍表示，現階段主要服務「貿易通」其下的中小企，服務涵蓋近全港1/3，中小企貸款年利率介乎8至12%，會根據客戶的風險因素而決定。他透露，該行下月將推出新服務，貸款利率會更優惠。

除中小企銀行服務外，個人客戶可享有1厘活期存款年利率，新個人客戶於今年9月29日至10月31日内成功開戶，可享288元的現金回贈。該行稍後會推出無卡提款服務，客戶可在支援無卡提款的銀通自動櫃員機上提取現金。

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