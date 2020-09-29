恒興黃金派特息每股31.57分人幣 股份續停牌
2020年09月29日 17:33
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恒興黃金(02303)宣布，董事會已批准宣派及派發每股公司普通股0.3157元人民幣(約0.3585港元)特別股息，予於2020年10月16日營業時間結束時名列公司股東名冊之股東。特別股息將於2020年10月30日以港元派付。
該公司的股份於周二(29日)下午2時21分起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待發表有關內幕消息之公告。
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