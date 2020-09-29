【亂世買金】六大風險迫聯儲再擴表　金銀牛市僅屬初期階段

聯儲局的擴表行動自6月初達到頂峰以來一直停滯不前，有分析認為該局可能會被迫再度擴表，這將為金銀價格提供支撐。

外國媒體報道，有分析師認為貴金屬在經歷了漫長的熊市後才剛剛開始嶄露頭角。上周黃金的下跌的原因是黃金急需修正以擺脫弱勢，而從目前來看，聯儲局很可能將進一步擴表。

該分析師給出了六種因素將迫使聯儲局進一步擴表的可能原因，包括1.股市泡沫可能會破滅；2.財政部需要資金；3.若聯儲局不實施干預，政策利率將開始上升；4.失業率仍處於高位，需待進一步刺激；5.通貨膨脹率仍然過低；6.美元兌其他法定貨幣持續走強。

分析師堅信，目前貴金屬仍處於新的長期牛市中的初期階段，近日的金價下跌是一個絕佳的買入機會。

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