港交所行政總裁李小加　提早於今年12月底離任

在董事會全面支持及同意下，李將繼續擔任香港交易所集團行政總裁及董事會的當然成員直至2020年12月31日。由2021年1月1日起，李將轉任為董事會高級顧問，為期6個月，繼續提供指導並確保過渡安排順利進行。

同時，董事會宣布委任戴志堅，在李小加於2020年12月31日退任香港交易所集團行政總裁及董事會的當然成員後，出任代理集團行政總裁，有關委任於2021年1月1日生效。戴先生亦將出任董事會的當然成員，於2021年1月1日生效。

根據《證券及期貨條例》第70條，有關委任戴氏為代理集團行政總裁已獲證券及期貨事務監察委員會書面批准。

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