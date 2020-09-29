楊惠妍增持碧桂園股份 斥資逾1.03億元
2020年09月29日 18:06
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碧桂園(02007)大股東兼聯席主席楊惠妍近期密密手增持公司股份，據聯交所股權披露顯示，她最新一次於上周四(24日)斥資逾1.03億港元，以每股平均價9.5093元於場內購入1,085萬股公司股份，令她的股權增加0.05個百分點至57.43%。
回顧楊氏在9月已8度出手增持，入貨均價由9.4451至9.7086元，累計斥資5.34億元。公司股價周五(29日)跌1.92%，收報9.22元。
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