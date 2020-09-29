重返4年前價位！灣仔商廈減租18%　每呎26元

再有寫字樓以低價租出，租金重返4年前水平。中原(工商舖)周浩然表示，灣仔皇后大道東43至59號東美中心中高層08至10室，總面積約2,975方呎，以呎租約26元租出，涉及月租約77,350元。資料指出，該單位舊有呎租約32元，業主原以同樣價錢放租，最終減租後租出，新租金低約18%。

翻查資料，東美中心對上一宗呎租約26元成交，於2016年9月錄得，單位為低層07室，面積約1,405方呎，當時成交呎租約26.33元。

周氏補充，今年度截至9月，東美中心暫錄得約9宗租賃成交，平均成交呎租約30.92元。

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