高盛新加坡設外匯交易和定價平台 明年首季上線

繼摩根大通與法國巴黎銀行後，高盛正在新加坡設立外匯交易和定價平台。

外媒報道，高盛在一份聲明中表示，上述平台將於明年第一季度上線，新加坡將成為該公司第四個全球外匯定價引擎。其他三個分別在倫敦、東京和紐約。

高盛新加坡行政總裁E.G. Morse表示，繼續積極拓展新加坡業務，多年來集團外匯和更廣泛的全球市場的特許經營在新加坡都實現了持續增長。

國際清算銀行(BIS)數據顯示，2019年4月，新加坡貨幣市場的平均每日交易量達6,330億美元。交易量較香港和日本為高，惟僅次於英國和美國。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020