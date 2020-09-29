恒大：持863億人幣戰略投資者同意不回購 承諾持股不變
2020年09月29日 18:20
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中國恒大(03333)公布，近日與持有恒大地產總額1,300億元人民幣(下同)的戰略投資者進行商談，至今日(29日)已與持有恒大地產863億元的戰略投資者簽訂補充協議。協議明確戰略投資者同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益，且在恒大地產股權比例保持不變。
公司並稱，已與持有恒大地產總額155億元的戰略投資者商談完畢，該等戰略投資者正在辦理審批手續。公司正與剩餘持有恒大地產總額282億元的戰略投資者進行商談。
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