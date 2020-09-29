李小加離巢：張華峰相信其個人有新發展

張華峰表示，李小加在任內為香港金融市場發展貢獻良多，包括引入互聯互通、同股不同權、中概股回歸等。

現任聯席總裁及首席營運總監戴志堅，將於明年起出任代理行政總裁。張華峰指，戴志堅在港交所任職多年，而且熟悉市場運作，相信其能勝任職務。加上戴氏與經紀業界有良好溝通，相信上任後亦會與業界維持良好關係，又期望港交所在交易費上再作寬減。

對於行政總裁的接任人選，他認為香港要招攬更多生意，繼任人應熟悉內地發展及與內地有良好關係，同時亦要了解國際投資者的需要。

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