遠大住工悉售遠大建工　總代價2.92億人幣

遠大建工的主營業務範圍為房屋建築工程施工、地基與基礎工程專業承包、土石方工程專業承包；住宅工業化技術及建築工法的研究、開發和應用；裝配式施工培訓、諮詢服務；建築配件生產加工、新材料開發；建築裝飾材料、建築工程機械及電氣機械設備的銷售。

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