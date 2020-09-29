遠大住工悉售遠大建工 總代價2.92億人幣
2020年09月29日 18:33
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長沙遠大住宅工業(02163)公布出售遠大建工100%的股權，總代價為2.92億元人民幣。於出售事項完成後，公司將不再持有遠大建工任何股權。
遠大建工的主營業務範圍為房屋建築工程施工、地基與基礎工程專業承包、土石方工程專業承包；住宅工業化技術及建築工法的研究、開發和應用；裝配式施工培訓、諮詢服務；建築配件生產加工、新材料開發；建築裝飾材料、建築工程機械及電氣機械設備的銷售。
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