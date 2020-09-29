金管局：銀行體系總結餘大半年增近1900億　反映資金流入

香港金融管理局發布《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，鑑於強方兌換保證多次被觸發，而存款總額於今年首7個月亦有所增長，在回顧期內並沒有明顯迹象顯示，有大量資金流出港元或香港銀行體系。

報告分析今年2月底至年8月底期間的資料，因強方兌換保證被觸發以及減發外匯基金票據。然而總結餘則由2月底的543億元增至9月24日的2,425億元，增幅近1,900億元，回顧期內強方兌換保證多次被觸發，這反映流入港元的資金增加。

此外，存款總額於今年首7個月有所增長，反映香港銀行體系沒有出現大規模的跨境資金外流。新冠肺炎疫情持續、中美關係緊張、以及不斷演變的地緣政治衝突或會導致資金流波動加劇，但香港具有龐大的外匯儲備及穩健的銀行體系，因此能夠承受資金流波動的壓力。

展望未來，報告指本港股市對本港及外圍市場的狀況仍然十分敏感，尤其疫情蔓延的風險仍然持續，全球經濟復甦進程面臨諸多不明朗因素，央行及各國政府機構是否有充足的政策空間應對未來衝擊，目前尚不明確。此外，中美關係惡化等地緣政治風險，將進一步困擾香港股票投資者的市場情緒。雖然本港股市在估值方面具吸引力，但短期內波動可能會加劇。

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