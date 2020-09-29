李小加離巢：史美倫指物色新CEO進展良好　適時公布

李小加形容，擔任港交所行政總裁是其職業生涯最自豪最難忘的一頁，亦很榮幸能夠與傑出的同事們共同披荊斬棘、開疆拓土，讓香港交易所的業務走在全球金融市場的最前沿，連接中國與世界，支持香港成為更璀璨的國際金融中心。

他續指，「要從香港交易所這樣獨特的崗位退下來，恐怕永遠也找不到一個最完美的時機。不過，以集團目前穩健的業務發展和實力，我覺得是時候交棒了。」

港交所同時宣布，委任戴志堅在李小加退任後，出任代理集團行政總裁，以及港交所董事會的當然成員，均自2021年1月1日生效。李小加表示，很高興戴志堅將在過渡期領導公司，直至委任新的集團行政總裁，「他是集團內最有經驗和我最信任的同事之一，我將在2021年繼續給予他和香港交易所最大的支持。」

史美倫說，衷心尊重李氏卸任的決定，「他在香港資本市場的發展中扮演着舉足輕重的角色，確保港交所在迎接未來的機遇和挑戰方面處於非常有利的位置」，該所亦很高興他將在集團留任一段時間，繼續分享其專業知識，期待在未來幾個月與李小加和戴志堅緊密合作。

史氏又指，很榮幸戴志堅將擔任代理集團行政總裁。他對環球市場廣泛了解，對港交所業務亦清楚透徹，他致力推動香港金融業的成功，將對集團發揮重要作用。

戴志堅稱，在過渡時期領導公司，為港交所下一章的發展做好準備，而立足中國、連接全球和擁抱科技的戰略計劃將繼續是該所的發展重點。

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