金管局：零售銀行半年溢利挫20%　低息環境挑戰持續

針對香港銀行業表現，香港金管局《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指出，銀行業於今年上半年的盈利有所減少，零售銀行整體稅前經營溢利較2019年同期下跌20%，主要因淨利息收入減少及貸款減值撥備增加，超出非利息收入的輕微增長。

今年上半年，零售銀行的淨息差由2019年同期的1.62%收窄26點子至1.37%，部分原因是香港銀行同業拆息在第2季顯著下跌，導致銀行以香港銀行同業拆息為基準資產的息差受壓。

展望未來，由於低利率環境很可能會持續，繼續對銀行的淨息差施壓，這將對銀行的盈利前景帶來更大挑戰。與此同時，鑑於多種因素(包括疫情反覆及中美緊張關係升溫)可能令香港經濟進一步下滑，資產質素下降亦會拖累銀行的盈利，惟強調香港銀行業的資本額仍然穩健。

在疫情爆發及普遍的經濟衰退的情況下，銀行貸款組合的資產質素於上半年出現繼續轉差的迹象，惟程度仍屬緩和。

所有認可機構的總特定分類貸款比率由2019年年底的0.57%，上升至2020年6月底的0.79%，而逾期及經重組貸款比率由2019年年底的0.34%亦上升至 2020年6月底的0.49%。就零售銀行而言，總特定分類貸款比率和逾期及經重組貸款比率分別上升至0.71%及0.41%。

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