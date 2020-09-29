疫情下港人更關注健康　調查指48%人有意進一步投保

新冠肺炎疫情令更多港人更關注健康狀況，宏利調查指，48%的香港受訪者表示有意進一步購買保險，而康健保險及住院保險更是受訪人士有意投保的首選產品。

宏利香港宣布延長「感謝月」優惠，其客戶於2020年8月29日至11月2日期間，成功申請保費繳付期5年或以上的指定人壽及儲蓄、年金及危疾計劃，即可於首個保單年度享有高達20%的保費折扣。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020