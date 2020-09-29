金馬能源擬首次公開發行A股

公司尚未釐定建議A股發行之發行方案和架構，亦未向中華人民共和國任何相關監管機關申請批准建議A股發行。董事會將考慮及酌情通過最終發行方案，並按公司的公司章程要求就建議A股發行召開股東大會和╱或類別股東大會尋求股東的批准。

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