樓價UPDATES：辣招盤鬆綁即劈價118萬元沽

二手業主加快套現，啟德龍譽兩房單位，辣招剛鬆綁，即劈價118萬元，以1,082萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區寶翠園1座中層B室，實用面積約772方呎，套兩房間隔，開價約1,980萬元，議價後以約1,905萬元成交，實用呎價約24,676元，原業主於2002年6月以約450萬元購入，是次轉售帳面獲利約為1,455萬元，物業升值約323%。

●西營盤瑧璈高層D室，實用面積約346方呎，一房間隔，放售至今17個月，叫價960萬元，日前最終以825萬元連生約租約易手，劈價135萬元或約14%，實用呎價約23,844元，原業主在2016年5月以約807.6萬元買入，持貨約4年多，現沽出轉手帳面微賺約17.4萬元或2%。

●北角富澤花園富威閣低層H室，實用面積650方呎，三房間隔，望樓景，獲區外首置上車客以998萬元承接，實用呎價15,354元，低市價約10%，原業主於2009年12月以478萬元購入，持貨近11年至今沽售，帳面獲利520萬元，單位期內升值近1.1倍。

●小西灣藍灣半島2座極高層H室，實用面積436方呎，兩房間隔，獲租客以20,000元租入，實用呎租約45.9元，業主於2020年5月以790萬元購入，租金回報約3厘。

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九龍區

●啟德龍譽2A座低層C室，實用面積約548方呎，兩房連梗廚間隔，放盤約三個月，原業主開價1,200萬元，經議價後減價118萬元或約10%，終以1,082萬元沽出，實用呎價約19,745元，原業主於2017年3月以約1,044.8萬元購入，剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約37.2萬元，物業升值約3.6%。

●將軍澳海翩滙6座中層J室，實用面積約521方呎，兩房間隔，望海景，新買家在無睇樓的情況下議價，由叫價1,028萬元，減至922萬元承接物業，當中獲減價106萬元或約10%，實用呎價約17,697元，原業主於2016年9月以613萬元買入，持貨4年帳面獲利約309萬元。

●茶果嶺麗港城9月17宗買賣，超過上月全月錄14宗，剛錄得20座高層D室，實用面積661方呎，套三房間隔，望內園景，剛以928萬元沽出，實用呎價14,039元，原業主於2010年6月以425萬元買入，持貨10年帳面獲利503萬元離場，單位期內升值約1.2倍。

●觀塘富麗花園牡丹閣高層B室，實用面積522方呎，兩房間隔，叫價870萬元，最終以680萬元易手，實用呎價13,027元，新買家屬於用家，是次為該盤相隔兩個月後首錄二手成交。

●九龍亞皆老街嘉豪軒高層B室，實用面積956方呎，套三房及工人房間隔，開價約2,300萬元，日前減至1,900萬元連車位成交，實用呎價19,874元，原業主於2013年10月以1,290萬元入市上址連車位，持貨7年，帳面獲利610萬元離場，單位期間升值約47%。

●西南九龍浪澄灣9月錄得約15宗的租務成交，包括1座中層A室，套三房連多用途房間隔，望全海景，實用面積約816方呎，以約38,000元放租約3個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減租約3,000元或7.9%，以35,000元租出，實用呎租約42.9元，新租客為家庭客，睇樓3次後決定承租。

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑17號中層C室，實用面積638方呎，原則大兩房間隔，叫價870萬元，獲同區換樓客議價，最終以818.8萬元易手，實用呎價12,834元，新買家屬於同區換樓客。

●荔枝角美孚新邨錄得約22宗的租務成交，包括3期百老滙街60號中高層A室，套三房連多用途房間隔，附設露台，向東望樓景，實用面積約982方呎，以約32,000元放租約3個月，議價後以約30,000元租出，實用呎租約30.5元，新租客為公務員，睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●東涌映灣園1座低層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，享山景，外區投資客睇樓當日即決定入市，料作收租用，單位叫價605萬元放盤僅1星期，議價後以580萬元成交，實用呎價約12,340元。

●屯門時代廣場C座中層6室，實用面積272方呎，一房一廳間隔，獲區外首置客垂青，原業主增加議幅，減價15萬元，上述新買家決定即睇即買，以435萬元購入自用，實用呎價為15,993元。

●屯門大興花園2期8座高層E室，實用面積587方呎，套三房間隔，叫價730萬元，議價後以695萬元易手，實用呎價11,840元，新買家為區內租客，見樓市重拾暢旺，趁現時仍有不少業主願調整售價，加快入市上車。

●粉嶺中心9月暫錄6宗交投，其中F座中層1室，實用面積368方呎，兩房間隔，議價後以493萬元獲承接，實用呎價13,397元，原業主則於2017年以443萬元購入，持貨3年帳面獲利50萬元離場，單位升值11.3%。

●沙田第一城9月暫錄28宗買賣，平均實用呎價約16,933元，包括6座中層C室，實用面積853方呎，套三間隔，議價後以1,200萬元易手，實用呎價14,068元。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層J室，實用面積516方呎，兩房間隔，開價約930萬元，議價後以835萬元易手，實用呎價16,182元，原業主於2014年以542萬元購入，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利約293萬元離場。

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