美國8月商品貿赤升至6466億元新高

美國商務部公布，當地8月份商品貿易赤字由7月801億美元，增加約3.5%至829億美元(約6,466億港元)，創紀錄新高，並多過預期的818億美元，其中，入口增加3.1%至2,013億美元，創7個月高位，反映需求漸穩，企業開始補充庫存，期內出口則升2.8%至1,183億美元。

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