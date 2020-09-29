美刺激方案未見進展　國際油價跌近2%

新冠肺炎疫情持續的擔憂，蓋過了市場對美國新經濟刺激方案的希望，國際油價周二跌約2%，其中紐約期油報每桶39.83美元，跌近2%；布蘭特期油報41.89美元，跌1.6%。

美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西表示，如果希望在大選之前達成協議，白宮將不得不同意更多支出用於任何新一輪刺激措施。她又指．希望做到這一點，同時強調需要更多資金。

AxiCorp市場策略師Stephen Innes在一份報告中稱，若果真如此，美國經濟刺激措施將在關鍵時刻大大提振美國石油需求，並可能令油價回到9月前的水準。

不過貢沃集團（Gunvor）CEO預計石油需求復甦要花費數年的時間，預計到2021年中期油價將在每桶40美元左右。

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